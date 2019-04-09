На Салтовке из-за порыва трубы водой затопило улицу (видео)

На Салтовке произошла коммунальная авария – порыв на водной магистрали.

Из-за порыва на перекрестке Гвардейцев Широнинцев и улицы Бучмы водой затопило местный рынок.

На месте работают два экскаватора, но остановить поток не могут.

По предварительной информации, пострадало около двух десятков киосков с товаром.

Как сообщается, на месте работают сотрудники КП "Харьковводоканал".

В связи с возникшим повреждением на магистральном трубопроводе по улице Гвардейцев-Широнинцев сотрудники водоканала проводят отключение холодного водоснабжения.

Об этом сообщил сегодня, 9 апреля, заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков. По его словам, в настоящее время сотрудниками предприятия выполняются работы по отключению системы холодного водоснабжения, в дальнейшем – приступят к проведению ремонтных работ.

Подвоз воды абонентам будет осуществляться автоцистернами, сообщили в пресс-службе водоканала.