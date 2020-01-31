На Салтовке молодой харьковчанин покончил с собой, выпрыгнув с 12 этажа многоэтажки

31 января 2020 г. 13:45
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В Немышлянском районе Харькова сегодня утром покончил с собой молодой мужчина.

 Информация о том, что сегодня, 31 января, утром из окна многоэтажки по улице Амосова выпал мужчина, сначала появилась в соцсетях. Очевидцы опубликовали фото с места событий.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии  поступило в полицию в 7:13.

Прибывшие на вызов полицейские на месте установили, что 27-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 12 этажа окна лестничной площадки дома.

Информация зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

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