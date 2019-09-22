 

На Салтовке неизвестные обстреляли аптеку

22 сентября 2019 г. 19:52
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На Салтовке сегодня утром неизвестные обстреляли одну из аптек.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с  места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступила в полицию 22 сентября около 9:00 от провизора заведения.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили повреждения на окнах и ролетах аптеки и собрали первичный материал по делу.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции, проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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