На Салтовке неизвестные обстреляли аптеку

На Салтовке сегодня утром неизвестные обстреляли одну из аптек.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступила в полицию 22 сентября около 9:00 от провизора заведения.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили повреждения на окнах и ролетах аптеки и собрали первичный материал по делу.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции, проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.