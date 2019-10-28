На Салтовке посреди улицы умер неизвестный мужчина

На Салтовском Шоссе сегодня утром посреди улицы умер мужчина.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав фото с места происшествия.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на улице обнаружено тело мужчины в полицию поступила 28 октября около 10:00 от прохожих.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
На теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.
Предварительно, ему стало плохо с сердцем.
Личность умершего устанавливают.
Информация внесена в журнал единого учета Немышлянского отдела полиции.