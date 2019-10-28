 

На Салтовке посреди улицы умер неизвестный мужчина

28 октября 2019 г. 17:46
7 просмотров

На Салтовском Шоссе сегодня утром посреди улицы умер мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав фото с места происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на улице обнаружено тело мужчины в полицию поступила 28 октября около 10:00 от прохожих.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

На теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.

Предварительно, ему стало плохо с сердцем.

Личность умершего устанавливают.

Информация внесена в журнал единого учета Немышлянского отдела полиции.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.