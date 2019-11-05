На Салтовке произошла стрельба: есть раненый

05 ноября 2019 г. 22:22
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На Салтовке сегодня вечером произошла стрельба, в ходе которой был ранен мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновской в больницу доставили 30-летнего мужчину с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги.

Сейчас в больнице медики оказывают мужчине помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное. 

С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование. 

По словам очевидцев правоохранители установили, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль «Mitsubishi».

В Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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