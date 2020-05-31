На Салтовке женщину избили и ограбили в собственной квартире

На 59-летнюю жительницу Салтовки напали в собственной квартире неизвестные, избив и ограбив при этом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

31 мая около 10:00 в квартиру женщины по улице Бучмы под предлогом покупки собаки вошли трое неизвестных в медицинских масках. Мужчины начали бить потерпевшую, а затем связали ее телефонным проводом. Завладев деньгами в сумме 50 долларов США, 1000 гривен, а также мобильным телефоном, ключами от квартиры и дачи, злоумышленники скрылись.

Крики потерпевшей услышали соседи и вызвали медиков и полицию.

Потерпевшую с многочисленными ушибами доставили в больницу.

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников.

