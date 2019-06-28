В Старом Салтове дерево упало на людей: один человек погиб, двое - в больнице

Сегодня, 28 июня, в 13:10 медикам скорой помощи поступил вызов на базу отдыха в Старом Салтове.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, бригада медиков скорой помощи прибыла на вызов через 2 минуты и обнаружила на месте происшествия 3 человек с многочисленными травмами, на которых упало дерево.

На месте медики оказали необходимую медицинскую помощь 35-летней женщине и 40-летнему мужчине, а затем их госпитализировали в ЛШНМД.

Еще одну женщину,40 лет, медикам спасти не удалось.