На улице Шевченко снес столб и перевернулся Mercedes - есть пострадавшие

Сегодня ночью около 1-00 на улице Шевченко-309 автомобиль Mercedes-Benz ML 320 вылетел с проезжей части, врезался в столб и перевернулся.

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, девушка, управлявшая автомобилем, и ее спутник были госпитализированы.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 19-летняя девушка-водитель Mercedes не справилась с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части, перевернулся и врезался в столб. Водитель и 20-летний пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами были доставлены в больницу.

Фото: Харьков 1654, Facebook