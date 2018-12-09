На улице Шевченко снес столб и перевернулся Mercedes - есть пострадавшие

09 декабря 2018 г. 9:32
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Сегодня ночью около 1-00 на улице Шевченко-309 автомобиль Mercedes-Benz ML 320 вылетел с проезжей части, врезался в столб и перевернулся. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, девушка, управлявшая автомобилем, и ее спутник были госпитализированы. 

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 19-летняя девушка-водитель Mercedes не справилась с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части, перевернулся и врезался в столб. Водитель и 20-летний пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами были доставлены в больницу. 

Фото: Харьков 1654, Facebook

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