Из-за ливня в Харькове затоплен ряд улиц, движение транспорта затруднено (видео)

В Харькове после сильного дождя накануне вечером и сегодня ночью по состоянию на утро подтоплен ряд улиц.

Как сообщают очевидцы, сильно подтоплены улица Студенческая, Одесская, Шишковская и улицы в район рынка «Барабашово», а также подтоплены торговый центр «Караван» и ряд других торговых центров.

Как отмечается, на Шишковске движение транспорта затруднено, местами невозможно.

Кроме того, не едут трамваи 5 и 8 в сторону Одесской и троллейбусы в сторону Гагарина (перекрёсток возле Взлетающего дракона).

Также, по словам харьковчан, по городу из-за непогоды фиксируются множественные пробки. Автобусы не могут проехать через затопленные улицы.

В районе Горбатого моста на Московском проспекте на дорогу намыло брусчатку и грязь.

Харьковчане в соцсетях и городских пабликах делятся фото и кадрами видео рбрушившейся на город непогоды.

Так, в сеть попало видео, как в районе «Барабашово» люди переплывали улицу на надувном плавсредстве – большом лебеде.

Также у горожан возникли трудности с общественным транспортом и поездками в центр.

«Планируйте своё передвижение с запасом времени! На работу сегодня попадут не все», - предостерегают в соцсетях харьковчан.

По информации пресс-службы ХОГА, по состоянию на 7:00 аварий на системах жизнеобеспечения области из-за непогоды не было.