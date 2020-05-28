Несла голову дочери в пакете. Удовлетворил ли суд апелляцию защиты Татьяны Пьяновой?

Харьковский апелляционный суд сегодня оставил под стражей Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве собственной 13-летней дочери. Утром 30 апреля в полицию поступило сообщение, что по улицам города ходит обнаженная женщина. Прибывшие на место полицейские, увидели, что в одной руке у Пьяновой нож, а во второй она держала пакет с отрезанной головой ребенка. Тело племянницы без головы в то утро обнаружил брат Пьяновой.

Женщину задержали. Суд избрал ей меру пресечения - 2 месяца содержания под стражей без права внесения залога.

Самой подозреваемой в зале суда нет. Ходатайств от нее об участии в режиме видеоконференции не было. Поэтому заседание проходит без нее.

Защитница Татьяны Пьяновой просит суд смягчить меру пресечения до круглосуточного домашнего ареста, ведь доказательств вины ее клиентки нет. А соседи характеризуют ее положительно.

Людмила Зуева, защитница

Моя подзащитная ранее не судима. Имеет постоянное место жительство. И самое главное, что то подозрение, которое было ей предъявлено, защита полагает, что нет никаких доказательств в том, что моя подзащитная совершила данное преступление.

Более того, говорит Зуева, ее подзащитная нуждается в помощи врачей, а в следственном изоляторе нет для этого условий.

Людмила Зуева, защитница

Она нуждается в лечении. Действительно, у нее есть психические нарушения. И в стенах СИЗО она не может это осуществлять. Это еще одна из причин в том, что я бы просила изменить ей на круглосуточный домашний арест

По мнению прокурора Евгения Соколова, мера пресечения, которая выбрана Татьяне Пьяновой является адекватной. Поэтому просит суд оставить ее без изменений, ведь в противном случае будет возможен ряд рисков.

Евгений Соколов, начальник отдела прокуратуры области

У зв язку з тим, що досудове розслідування триває - ще не проведені всі експертизи, не допитані всі особи, П’янова не співпрацює з органами досудового розслідування та слідчим. Тому ми вважаємо, що вона може враховуючи санкцію статті, яка інкремінується їй до довічного позбавлення волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Також вона може впливати на тих чи інших свідків, які вже допитані або мають бути допитані

По возвращении из совещательной комнаты председательствующая судья озвучивает решение - решение суда первой инстанции оставить без изменений.

Елена Кружилина, председательствующая судья

Апеляційну скаргу захисника Зуевої Л.В, яка діє в інтересах підозрюваної П’янової Т.В залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Ленінського суду міста Харкова залишити без змін