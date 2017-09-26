Нет оснований полагать, что покушение на Кернеса и убийство его друга Димента совершили одни и те же люди - полиция

26 сентября 2017 г. 12:33

В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области рассказали о ходе расследования резонансных дел о покушении на мэра Харькова Геннадия Кернеса и убийстве его друга Юрия Димента.

Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех отметил, что в лесу найдено разобранное оружие при покушении на мэра, основной части механизма там обнаружено не было, сейчас активно проводятся следственные действия и экспертизы.

"По Кернесу и Дименту нет основнаний полагать, что это одни и те же люди совершили, в настоящее время. В настоящее время таких данных нет. По делам есть информация определенного рода. Но будет неправильно, если я её буду озвучивать, " - добавил начальник Главного следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Напомним, в апреле 2014 года неизвестный выстрелил в спину Геннадию Кернесу, который в этом момент совершал утреннюю пробежку. Кернес получил тяжелое ранение позвоночника и внутренних органов. Было возбуждено уголовное производство по статье "Покушение на убийство"

26 февраля 2016 года на одном из харьковских кладбищ из автомата был застрелен близкий друг Кернеса Юрий Димент, который в тот день пришел на могилу матери. Уголовное производство правоохранители открыли по статье "Умышленное убийство".

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