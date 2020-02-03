Нетрезвый водитель BMW врезался в припаркованные машины на Московском проспекте

03 февраля 2020 г. 21:03
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Сегодня около 16:00 на Московском проспекте в районе пересечения с проспектом Петра Григоренко автомобиль BMW врезался в припаркованные Nissan, Volkswagen Golf и Hyundai.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь участникам столкновения не требовалась.

Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя BMW признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал результат 1.63 промилле. Также мужчина не имел при себе документов на управление автомобилем.

На 41-летнего водителя BMW были составлены протоколы по ст.124, ст.126 и ст.130 КУоАП.

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