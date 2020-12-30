Нетрезвый водитель положил автомобиль на крышу, пытаясь скрыться от полиции

Сегодня ночью около 01:00 на улице Семена Челюскина, 62, перевернулся автомобиль Таврия.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. По информации из соцсетей, аварии предшествовала погоня – водитель Таврии пытался скрыться от патрульных.

Во время оформления ДТП полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Результат теста на «драгере» – 2,07 промилле.

На мужчину были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.