Нетрезвый водитель положил автомобиль на крышу, пытаясь скрыться от полиции

30 декабря 2020 г. 13:04
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Сегодня ночью около 01:00 на улице Семена Челюскина, 62, перевернулся автомобиль Таврия.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. По информации из соцсетей, аварии предшествовала погоня – водитель Таврии пытался скрыться от патрульных.

Во время оформления ДТП полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Результат теста на «драгере» – 2,07 промилле.

На мужчину были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

 

 

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