Незаконный игорный бизнес. Спецоперация силовиков по ликвидации подпольных игорных заведений

Сегодня ночью «накрыли» незаконную деятельность двух казино в центре города под процессуальным руководством прокуратуры, территориального управления ГБР и Службы безопасности Украины. Следственные действия, по словам заместителя прокурора области, проводились в рамках уголовного производства по факту незаконного осуществления игровой деятельности, которое открывало ГБР. Вместе с тем, проверяется причастность к ней правоохранителей, которые должны были противодействовать азартному бизнесу

Сергей Шевцов зам.прокурора Харьковской области

Вчора ввечері, 19 грудня, була отримана інформація, що у двох закладах міста буде здійснюватися незаконна діяльність пов’язана з гральним бізнесом, в ході якої буде розігруватися крупна сума грошей. Були встановлені «чорні» так звані виходи з цих приміщень, правоохоронцями були застосовані спеціальне обладнання для того, щоб проникнути до вказаних приміщень взламувалися двері

По данным службы безопасности Украины в Харьковской области, два человека, вопреки законодательству, организовали нелегальные игорные заведения в помещениях ночных клубов города. Пропуск куда - с каждого посетителя - 200 долларов. Кроме того, оперативники установили, что работе игорного бизнеса способствовали сотрудники правоохранительных и фискальных органов. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении.

Накануне вечером в соцсетях с явилась информация о том, что обыски проходят в казино по улице Академика Павлова и Пушкинской. Сегодня оба - закрыты. По результатам проведенных следственных действий с казино изъяли рулетки, фишки и игровые аппараты, а также черновую документацию и чеки.

Местные говорят, сегодня первый раз, когда у казино не людно. Ведь обычно здесь постоянно паркуют машины его посетители.

Анна, местная жительница

На сутки я зашла на работу к себе и вот уже возвращаюсь, и вижу, что есть какое-то движение. И заходят, и выходят, но, а что там, я туда не разу не заходила …

Одновременно с прекращением деятельности двух харьковских казино силовиками, Верховная Рада Украины не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации игорных заведений. Депутаты отправили документ на доработку. Согласно тексту должен был быть открытым легальный рынок, который должен приостановить теневые потоки от азартных игр.

Сегодня КабМинин запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей. ПоручивНацполиции и фискальной службе принять меры по прекращению их деятельности. Все игорные клубы, лотереи - должны быть закрытыми до 16 часов 20 декабря.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

По нашій оперативній інформації до сьогоднішнього дня в області працювало 441 гральний зал. Зараз ще тривають 6 обшуків слідчі дії на сьогодні тривають, які розпочаті сьогодні, які продовжили працювати

Между тем, о фактах теперь незаконной работы игровых зал или их повторного открытия правоохранители просят граждан сообщать в нацполицию