Ночью в Харькове горел "Range Rover" и "Volkswagen": в двух районах города неизвестные подожгли машины во дворах

Карина - соседка мужчины, машину которого подожгли неизвестные, рассказывает, этот пожар в их дворе не первый. Месяц назад здесь уже сожгли машину этого же владельца, правда, говорит, на ней ездил его сын. Сегодня ночью весь дом проснулся от яркого пламени и треска.

Карина, соседка:

Ну, уже когда вспыхнуло, тогда уже в три часа ночи. Тогда уже выбежали тушить, а потом уже вызвали «пожарку»…муж мой был, сын, здесь сосед был, который напротив. Все же сначала выбежали что-то поливать, что-то примерно, ну, а без пожарных, конечно, никак.

«Volkswagen Golf» 1999 года выпуска на «еврономерах» сгорел очень быстро и почти полностью. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и салон машины. Жители дома говорят, что все соседи давно друг друга знают, поэтому сделать такую подлость мог, скорее всего, посторонний человек. Подозревают подростков.

Карина, соседка:

Больше такой тяжелый осадок, не то, что страх, а какой-то осадок. Потому что, в принципе, мы давно знакомы. Этих людей я хорошо знаю, и как бы я здесь с 85-го года живу.

Почти в это же время, во дворе дома по улице Светлой, неизвестные подожгли «Range Rover», ему огонь нанес еще больший вред, - говорит Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

На это событие было направлено наших два отделения. По приезду было установлено, что автомобиль практически полностью охвачен огнем. Где-то в 2 часа 42 минуты пожар был ликвидирован. Пострадавших, погибших нет. На месте работала оперативная группа, которую возглавляли правоохранительные органы.

По словам Игоря Лупандина, предварительная причина двух возгораний - занесение открытого источника огня. В дальнейшем выяснять все детали происшествия будут уже в полиции.