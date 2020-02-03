Новые подозрения подчиненным Сысы: убытки от вырубки леса составили ещё 10,5 миллионов гривен

Еще двум сотрудникам печально известного ГП "Октябрьское лесное хозяйство" сообщено о подозрении. На этот раз в служебной халатности подозревают двух мастеров леса, которые якобы «не заметили» факт незаконной вырубки деревьев на вверенной им территории. Такая халатность, которую, впрочем, еще должны доказать в суде нанесла государственной казне миллионы убытков.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Сума збитків завданих державі вирубкою понад 750 дерев складає приблизно 10,5 млн гривень. Оголошено про підозру двом майстрам лісу Державне підприємство "Жовтневе лісове господарство" за ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України - це службова недбалість

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения мастерам и отстранения их от должностей. Данное уголовное производство расследует территориальное управление Государственного бюро расследований. Работникам предприятия в случае доказательства вины в суде грозит лишение свободы от 2 до 5 лет, рассказывает пресс-секретарь территориального управления ГБР Александр Билка.

Александр Билка, пресс-секретарь территориального управления ГБР

Порушення природоохоронного законодавства виявлене під час перевірки працівниками Державної екологічної інспекції у Харківській області. процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області і оперативний супровід Управління служби безпеки України в Харківській області.

В общем после первого визита президента Украины Владимира Зеленского на Харьковщину прокуратура области принимает все возможные меры, чтобы разоблачить «черных» лесорубов. С тех пор направлено в суд 23 обвинительных акта по поводу обычных жителей, которые пилили деревья для собственных нужд.

Направлено 38 обвинительных актов в отношении 45 физических лиц. Только действиями этих граждан государству нанесен ущерб на сумму свыше 4,5 млн грн.

Кроме того прокуратура совместно с СБУ разоблачила преступную группу из пяти человек, которая в течение года массово вырубала дубы и ясени на территории Змиевского района для реализации. Сумма нанесенного ущерба еще 3,5 млн грн. Им объявлены подозрения и избраны меры пресечения, рассказывает Дмитрий Чубенко.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Постійно здійснюється моніторинг у сфері вирубки лісу на території Харківської області. З 11 лісових господарств, які знаходяться на території нашої області у 7 лісових господарствах були виявленні факти незаконної вирубки лісу. 33 особам повідомлено про підозру. Сума збитків у цих провадженнях складає 138 мільйонів гривень.

Прокуратура области призывает граждан сообщать на горячую линию обо всех известных фактах причастности правоохранителей, должностных лиц или других лиц к незаконной вырубке леса.