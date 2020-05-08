Обыски в Харьковском горсовете: почему к чиновникам пришли правоохранители?

Харьковский Лас-Вегас за 28 миллионов гривен. С самого утра силовики проводят обыски в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, на коммунальных предприятиях и субъектах хозяйствования. В том числе, в здании, где находится департамент жилищного хозяйства. На 4 этаже, возле приемной директора, Романа Нехорошкова, работают правоохранители.



Здесь проводятся следственные действия, можно пожалуйста? Будет следователь. все комментарии в ЦОС. Проводятся следственные действия, доступ посторонних осіб запрещен, как закончится - все комментарии...

Уже позже в Главном управлении Нацполиции области сообщили - следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Речь идет о закупке светового оборудования для размещения на харьковских зданиях. Правоохранители установили, что сначала предприятия-подрядчики покупали оборудования по рыночным ценам, а впоследствии, при выполнении работ по ремонту многоэтажек, завышали цены в несколько раз. В дальнейшем должностные лица Департамента жилищного хозяйства городского совета принимали эти работы и рассчитывались с подрядчиками. Из общей суммы договоров, а это более 20 миллионов гривен, 13 миллионов гривен - уже перечислено предприятиям-поставщикам.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Проведено більше 20 обшуків не тільки в Харкові, а й на території всієї країни. Оскільки, за версією слідства, особи причетні до цього злочину мають певні приміщення, мешкають не тільки у Харкові, а й в інших областях. Загальна сума договорів складає 28 мільйонів гривень, слідством будуть встановлюватися саме фактичні збитки, які були спричинені цими угодами.

Во время проведения обысков изъяли первичную бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, отметили правоохранители. В настоящее время о подозрении никому не сообщали, досудебное расследование продолжается, отметили в прокуратуре. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В пресс-службе городского совета пока ситуацию не комментируют. Представитель Департамента жилищного хозяйства, адвокат Виталий Саламахин, в свою очередь ответил, что озвучить позицию клиентов сможет только после завершения следственных действий.