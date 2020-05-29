Очередной труп в харьковской реке: утопленником оказался ранее пропавший без вести

29 мая 2020 г. 15:15
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Сегодня, 29 мая, в 11:14 в полицию поступило заявление от харьковчанина о том, что на улице Валдайской в ​​реке Сухой Жихор он увидел труп человека.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа Основянского ОП и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Установлено, что умершим является 82-летний мужчина. О его исчезновении 25 мая по полиции сообщили его родные.
 
Информация внесена в Единый учета Основянского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины.

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