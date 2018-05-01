Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Старым Салтовом

Сегодня в 17-00 на трассе в направлении Старого Салтова в районе поворота к селу Михайловка столкнулись Chevrolet Corvettе и Toyota Land Cruiser.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте погиб водитель автомобиля Chevrolet, получила травмы и была госпитализирована его спутница. По

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему водителю Chevrolet было 22 года, пострадавшей девушке около 20 лет, в больницу ее доставили с травмами различной степени тяжести в шоковом состоянии.

На месте работают следователи СУ ГУНП Харьковской области.