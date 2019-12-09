Около 60 эвакуированных: сильный пожар в многоэтажке на Салтовском шоссе

В ночь на понедельник жителям многоэтажки на Салтовском Шоссе, 139 пришлось сильно понервничать.

Около полуночи в окне одной из квартир случайные прохожие заметили пламя, а по лестничным клеткам начал распространяться едкий дым.

Загорелось в однокомнатной квартире на третьем этаже здания. Так как пламя, а вместе с ним и дым, распространялись очень быстро, - пожарные, прибывшие по вызову, решили эвакуировать людей из здания.

Лидия Васильевна, жительница подъезда

Нас пожарники вывели, подождали, пока затушили, и обратно мы зашли в дом. Спасибо им, конечно, большое, мы спали, мы не знали, мы, конечно, испугались, у нас трое детей маленьких

Всего были эвакуированы 59 жителей подъезда, 7 из них - дети. Из-за крайне опасной ситуации, спасателям пришлось задействовать даже автолестницу. По ней с верхних этажей спустили 10 человек.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС Харьковской обл

Вже в 00:10 пожежа була локалізована і в 00:58 пожежа була ліквідована. Ніхто при пожежі не загинув, ніхто не отримав травми, крім того, було надано допомогу по евакуації і рятуванню людям

Причиной пожара оперативники определили человеческий фактор, то есть неосторожное обращение с огнем. Предполагают, что это могло быть курение в нетрезвом состоянии, а также воспламенение от короткого замыкания электропроводки. Женщина, которая является владелицей этой квартиры, скрылась с места происшествия и до сих пор не появлялась.

Вызвали скорую и пожарных, приезжали, но вроде жертв нету, а та наркоманка сбежала вроде, дома ее не было

Следователями решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 270 УК Украины - Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.