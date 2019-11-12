Опасность курения: пожар унес жизнь харьковчанина

В пресс-службе ГСЧС в Харьоквской области сообщили о том, что 11 ноября в 21:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилой пятиэтажке в поселке Покотиловка Харьковского района на ул. Независимости, 33.

Звонили соседи, которые почувствовали запах дыма из квартиры на четвертом этаже.

На момент прибытия пожарных 7-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова огнем были охвачены домашние вещи и матрас в жилой комнате на площади 15 кв.м.

На полу спасатели нашли хозяина квартиры, 1984 года рождения. Он получил смертельное отравление продуктами горения.

В 21:45 спасатели локализовали и в 22:37 потушили огонь.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность погибшего при курении.