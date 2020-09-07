"Парк - не зона". Подробности конфликта в саду Шевченко и позиции сторон

Охране - отмена! Охране - отмена!

У памятника Кобзарю - более сотни горожан. Преимущественно, студенты. В руках красноречивые плакаты с надписями "Парк - не зона" и "Харьков - город парков, где бъют людей". Поводом для акции протеста стали события, произошедшие несколько дней назад в саду Шевченко. Участники акции требуют наказания охранников, которых считают виновными в избиении двух студентов, а также хотят свободно сидеть на газонах в парках города.

Тарас Погребняк, со-организатор акции:

Я разозлился, когда мне присылали этот пост на Фейсбуке о том, что нашу студентку ХПИ, я сам из ХПИ, её побили, побили её парня. И до этого, за несколько часов, те же охранники, моего хорошего друга Дениса, они 5 человек взяли и перенесли на асфальт. Я так, в шутку, написал: "давайте выйдем и покажем, кто здесь власть. потому что мы все сами со своих налогов купили этот парк."

От монумента протестующие переместились на лужайку рядом. Читали, играли на гитарах и в настольные игры.

Екатерина Уколова, студентка:

Наше благоустрйоство рассчитано как бы не для людей, а для отчетов, что у нас как бы большие парки делаются и это легко показать, что вот на это ушли деньги. Вообще у нас много урбанистических проблем. И одна из них, что парки как бы закрыты для людей, потому что контакт с газоном - это важная часть.

Неприятные инциденты произошли в саду Шевченко на прошлой неделе. Парня и девушку избили в туалете 4 сентября. Студенты харьковского политеха, Сергей Шигида и Диана Брыль рассказывают: Диане стало плохо во время прогулки, в женский туалет была очередь, поэтому вдвоем пошли в мужскую уборную. Вскоре к ним начали стучать охранники, а потом молодчики в спортивном и с надписями на одежде "Харьковчанин". Вытащили их оттуда и начали бить, говорят пострадавшие.

Диана Бриль, пострадавшая:

Я до сих пор не могу прийти в себя, очень тяжелая ситуация.

Сергей Шигида, пострадавший:

Девушка мне сказала, что мне плохо, я сейчас вырву. Я не думая, завел в туалет, там не было людей, я держал волосы, завязывал волосы, чтобы она их не испачкала. Подавал салфетки. К нам начали стучаться в дверь. Меня повалили на пол, Диану ударили в живот и начали вытаскивать из туалета. Меня били по голове, спине. Да, мы сегодня поедем в райотдел, с нами связался следователь.

Денис Волоха - парень, у которого произошел конфликт с охраной сада из-за отдыха на газоне. Рассказывает, пришел сюда поработать на свежем воздухе. Через несколько минут к нему подошел один охранник, затем - еще несколько мужчин в форме оливкового цвета, вскоре силой оттащили к асфальту, говорит Денис. Волоха считает, что в современном обществе такие явления недопустимы.

Денис Волоха, правозащитник:

Звісно, вони не мають права вчиняти ніяких дій. Хіба що затримати, якщо скоять правопорушення. Але не більше того, і взагалі сумнівно виглядає, яке правопорушення вони могли скоювати в туаелті. І чому вони вирішили взагалі заглядати у туалет, в кабінку, в приватну сферу життя, чого їх це мало хвилювати.

Представитель охранного агентства Олег Черкашин отвечает - есть решение мэрии и правила, которые не позволяют отдыхать на газонах сада Шевченко. Такая возможность существует, например, в Саржином Яру, а вот в саду Шевченко - нет. Все - из-за установленных систем полива, отмечает Черкашин.

Олег Черкашин, заместитель директора охранного агентства "Антирейдер ГО "Ветеран":

Почему по газонам именно в саду нельзя ходить, потому что система полива изготовлена из форсунок, трубочек, не специально, зайдете на газон. Наступите, поломали, полива нет - засох газон, засохла трава, через неделю ветер будет гонять пыль. Механика не позволяет, мы не будем препятствовать, идите, но если вы готовы поломать. Идите.

А вот относительно ситуации в туалете, Черкашин подчеркивает - на видео, которое видел с камер наблюдения нет кадров с избиением юноши и девушки охранниками парка. Там были другие, неизвестные ему люди. И уверяет, что в ситуации будут тщательно разбираться, чтобы дать оценку действиям своих сотрудников.

Олег Черкашин, заместитель директора охранного агентства "Антирейдер ГО "Ветеран":

Инструкция есть четко обозначенная, где категорически (каждый день проводится инструктаж) запрещено применение какой-либо силы. Но мы все понимаем – человеческий фактор.

Один из охранников, который был на месте происшествия, в телефонном разговоре пообещал Новостям АТН прокомментировать ситуацию подробно в ближайшее время. Сказал, что все, что услышал от студентов и читал в соцсетях его шокировало, потому что имеет совсем другую версию. В полиции, тем временем, открыли уголовное дело по факту инцидента в туалете парка.

Марина Дорошенкова, старший инспектор Шевченковского ОП ГУНП в Хар. обл.:

На теперішній час затриманих осіб немає. З'ясовуються усі обставини події, що мали місце. Також встановлюються особи, що можуть бути причетні до цих подій. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне легке тілесне ушодження". Максимальне покарання згідно санкції статті передбачає до 1 року виправних робіт.

Скандалы с охраной сада Шевченко случаются в этом году не впервые. Еще один конфликт имел место в июне. Тогда харьковчанин Ярослав Васильченко выложил в сеть видео и сообщил, что охранник парка избил его и сломал нос после того, как мужчина ходил по парапету фонтана. Сейчас материалы по этому делу переданы в суд. Представитель охранного агентства, Олег Черкашин отметил, что этого охранника уволили и добавил, что у него также была травма носа.