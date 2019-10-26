 

Перестрелка на Клочковской: на даче у стрелка нашли арсенал оружия

26 октября 2019 г. 21:51

На даче вчерашнего стрелка в Русской Лозовой был обнаружен целый арсенал оружия.

Об этом сообщили харьковчане в социальных сетях.

Так, в  дачном доме нашли более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR 15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и боеприпасы.

Напомним, перестрелка произошла 25 октября на улице Клочковской. 

Злоумышленники совершили несколько выстрелов в двух мужчин, один из которых получил смертельные ранения и скончался в автомобиле скорой помощи.

Другого же пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи. 

При этом злоумышленник подорвал себя гранатой на территории Южного вокзала. Мужчина погиб на месте.

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