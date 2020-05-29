Перестрелка в Броварах: подробности

Трое человек пострадало в ходе перестрелки в Броварах сегодня около 7 утра. Более 10 вооруженных участников беспорядков были задержаны на месте. По версии правоохранителей, столкновения произошли на фоне конфликта между местными перевозчиками.

Криминальные разборки в Броварах

Рано утром 29 мая в жилом микрорайоне Броваров на Олимпийской улице группа молодых людей с оружием устроила стрельбу. В перестрелке участвовало более 10 человек. В Facebook очевидцы опубликовали видео столкновения. В ходе беспорядков три человека получили травмы. Двое пострадавших были госпитализированы в городскую больницу с огнестрельными ранениями.

По факту стрельбы в Броварах открыто уголовное дело

Правоохранители задержали на месте перестрелки более 10 человек. Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье “хулиганство” (ст. 296 УКУ ч.4). У задержанных изъяли значительное количество оружия, среди которого было охотничье и травматическое, а также ножи. На данный момент устанавливается легальность оружия, а также проводится проверка всех задержанных на причастность к другим преступлениям.

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал произошедшее, сообщив что массовые задержания в Броварах продолжаются. "Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить", - написал Аваков в Twitter.

Причина столкновений

По предварительным данным следствия, причиной инцидента в Броварах стал конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками в городе.

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", - сообщил замминистра МВД Антон Геращенко у себя в Facebook.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что конфликт связан с организацией междугородних перевозок. "Разборки" начались после того, как в Броварах на существующих маршрутах появилась новая компания-перевозчик. Кроме того, накануне происшествия в местных группах в соцсетях появились сообщения жителей города о том, что на остановках представители одного из перевозчиков настойчиво предлагают пассажирам ездить из Броваров в Киев на маршрутках их компании.