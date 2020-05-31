Перестрелка в Броварах: задержаны еще 2 человека, 11 - арестованы

Броварской городской суд второй день продолжает избирать меру пресечения участникам перестрелки в Броварах. На 60 суток без права внесения залога арестовали уже 11 человек.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Также полиция задержала еще двух участников перестрелки в Броварах, таким образом количество задержанных увеличилось до 30 человек.

"По состоянию на сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 29 мая на улицах Броваров возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены три человека. В драке со стрельбой принимали участие 67 человек. Причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

К разборкам привлекли сотрудников частной охранной фирмы из Винницы и местных "титушек". По данным следствия, участникам конфликта из Винницы обещали по 800 гривен в день.

Сначала следователи открыли три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

Глава МВД Арсен Аваков обещал жестоко наказать виновников перестрелки.