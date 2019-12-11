По факту пожара на Алексеевке, в котором погибла женщина и пострадали дети, открыто уголовное дело

По факту пожара в одной из квартир многоэтажки в Шевченковском районе Харькова, в котором погибла молодая женщина и пострадали дети, следователи открыли уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в результате пожара, который произошел в полночь 11 декабря на улице Алексеевской, погибла 33-летняя женщина. Также в больницу доставлены трое пострадавших - 37-летний мужчина, трехлетний мальчик и годовалая девочка.

Информация о ЧП поступила в полицию 11 декабря около 00:35.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, руководство Шевченковского отдела полиции и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Причина возгорания устанавливается.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.