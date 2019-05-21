По США пронеслись торнадо: разрушены дома и нет электричества

По центральной части США прокатились несколько десятков смерчей. По данным синоптиков, их было около полусотни.
Впервые за два года метеорологи предупреждают о наивысшем уровне опасности торнадо.
После стихии, обрушившейся на регион, разбиты дома местных жителей, а сотни тысяч людей остались без электроэнергии.
Из-за непогоды в штате Оклахома местные власти отменили занятия в школах.
Метеорологи предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться.
Также вместе с торнадо регион атакуют сильные ливни и ветры.