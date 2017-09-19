Под Харьковом двухлетний ребенок выпил растворителя: мальчик в больнице

18 сентября в 9:50 в полицию поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи из дачного дома в поселке Великая Бабка в больницу доставили ребенка 2015 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, у него констатирован химический ожог слизистой оболочки гортани. Состояние здоровья средней тяжести. Предварительно установлено, что он вместе с отцом, находясь в гараже дачного домовладения, открыл бутылку с растворителем и сделал глоток.

Факт события внесен в Журнала единого учета правонарушений. Проверка продолжается.