Под Харьковом двухлетний ребенок выпил растворителя: мальчик в больнице

19 сентября 2017 г. 12:49

18 сентября в 9:50 в полицию поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи из дачного дома в поселке Великая Бабка в больницу доставили ребенка 2015 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, у него констатирован химический ожог слизистой оболочки гортани. Состояние здоровья средней тяжести. Предварительно установлено, что он вместе с отцом, находясь в гараже дачного домовладения, открыл бутылку с растворителем и сделал глоток.

Факт события внесен в Журнала единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

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