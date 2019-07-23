В поле под Харьковом огонь уничтожил 17 гектаров пшеницы

22 июля в Харьковской области спасатели 56 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 50 случаев из них - это пожары сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.

Общая площадь пожаров превысила 35 га.

В результате пожаров было уничтожено около 200 кв.м. зерновых и 300 кв.м. стерни – в селе Колесниковка Шевченковского района, 17 га пшеницы на корню в селе Черниговское Лозовского района и 900 кв.м. стерни в селе Мозолевка Валковского района.

Сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности - 5 класса. В связи с этим ГСЧС обращается к населению Харьковщины с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.