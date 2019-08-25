Под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня ночью в 2:39 в районе послка Артемовка Харьковского района электропоезд "Харьков-Беляевка" сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что мужчина сидел на рельсах и не реагировал на звуковой сигнал, который подавал машинист. Экстренное торможение не помогло избехать наезда.

Погибшему около 40-45 ет, его личность устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.276 УК Украины. .