Под Харьковом задержали пару наркоторговцев: изъяты наркотики на 300 000 гривен

У двух жителей Харьковщины изъяли наркотики на 300 000 гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители получили информацию о том, что двое местных жителей занимаются сбытом наркотического средства - метадона.

Незаконную деятельность правонарушителей, 29-летнего мужчины и 31-летней женщины, полицейские документировали несколько месяцев.

Доказательную базу незаконной деятельности фигурантов полицейские собирали в течение длительного времени и задокументировали несколько фактов сбыта наркотика наркозависимым.

Во время обыска по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли около 250 граммов наркотического средства и 11000 гривен, добытых преступным путем. На черном рынке изъятое оценивается на сумму около 300 000 гривен.

Наркосбытчики задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.