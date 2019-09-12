 

Под Харьковом задержали пару наркоторговцев: изъяты наркотики на 300 000 гривен

12 сентября 2019 г. 16:45
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У двух жителей Харьковщины изъяли наркотики на 300 000 гривен. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители получили информацию о том, что двое местных жителей занимаются сбытом наркотического средства - метадона.

Незаконную деятельность правонарушителей, 29-летнего мужчины и 31-летней женщины, полицейские документировали несколько месяцев.   

Доказательную базу незаконной деятельности фигурантов полицейские собирали в течение длительного времени и задокументировали несколько фактов сбыта наркотика наркозависимым. 

Во время обыска по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли около 250 граммов наркотического средства и 11000 гривен, добытых преступным путем. На черном рынке изъятое оценивается на сумму около 300 000 гривен.  

Наркосбытчики задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанным грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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