Под Харьковом застрелился 15-летний подросток

27 мая 2019 г. 15:00
1 просмотр

В Змиеве застрелился 15-летний подросток.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 мая 20:07 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Змиев обнаружили подростка 2003 года рождения. Тело парня обнаружил его дедушка.

По предварительным данным полиции, подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано.

Тело погибшего направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

По данным харьковских СМИ, погибшим подростком оказался сын одного из заместителей мэра Змиева.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.