Под Харьковом застрелился 15-летний подросток

В Змиеве застрелился 15-летний подросток.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 мая 20:07 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Змиев обнаружили подростка 2003 года рождения. Тело парня обнаружил его дедушка.

По предварительным данным полиции, подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано.

Тело погибшего направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

По данным харьковских СМИ, погибшим подростком оказался сын одного из заместителей мэра Змиева.