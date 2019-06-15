Под Воронежем горит полигон по утилизации боеприпасов: слышны взрывы

15 июня 2019 г. 16:25
Источник: Корреспондент.net
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В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов, слышны взрывы. Угрозы населению нет.

Боеприпасы в пятницу, 14 июня, днем начали взрываться на полигоне в Воронежской области после возгорания сухой травы.

Ближайшее от полигона село находится в 20 километрах, сообщают РИА Новости.

"На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы населенным пунктам пока нет, "ближайшее село на расстоянии примерно 20 километров".

 

 

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