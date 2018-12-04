Подожгли или загорелся самостоятельно? На Салтовке сгорел автомобиль

Владимир очень неуютно чувствует себя у места недавнего происшествия. Говорит, здесь, буквально за пять метров находится букмекерская контора. И нередко отсюда люди уходят в совершенно плохом настроении. Легковушка Ланос была припаркована с обратной стороны этой конторы. Поэтому, уверяет мужчина, автомобиль скорее всего подожгли. Даже, возможно, из-за долгов ее владельца.
Владимир
Машину просто тупо подожгли, машина просто тупо загорелась, не более того. Люди с ведрами бежали через дорогу, пытались машину погасить. Автомобилисты, что были здесь припаркованы – никто ничего не делал
Ланос был припаркован прямо на проезжей части. Пытаясь самостоятельно потушить пламя, 43-летний владелец автомобиля получил ожоги рук. Врачи скорой оказали ему необходимую помощь и предложили госпитализацию, но пострадавший от нее отказался.
Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл
Очаг пожара находился в моторном отсеке. А также уже огонь перешел на салон... обшивку салона данного автомобиля. Практически, менее, чем за 20-ть минут пожар был полностью ликвидирован, в 22 часа 05 минут.
Общая площадь пожара составила 4 кв. м. Поэтому, добавили чрезвычайники, быть может местным и не следует так переживать из-за долгов и недовольных игроков, по их версии вероятная причина возгорания - это короткое замыкание электропроводки