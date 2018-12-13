Подростка, которая отправилась на поиски смысла жизни, нашли в Житомире

Харьковская полиция разыскивала 16-летнюю Софию с 11 декабря.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По информации полиции, девочка сбежала из дома через окно своей спальни в частном доме. Оказалось, девочка-подросток села на поезд сообщением Бахмут-Львов. Связавшись с начальником поезда и полицией Житомирской области, удалось высадить беглянку. Девушка ожидала приезда родителей под присмотром местных полицейских.

Сейчас София уже в Харькове и с ней все в порядке. Как объяснила сама беглянка, в путешествие отправилась "в поисках смысла жизни".