Погибла женщина, пострадал ребенок - наезд на пешеходов на улице Новгородской

Накануне в 19-30 на улице Новгородской-58 автомобиль Nissan сбил переходивших дорогу женщину с ребенком.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, женщина от полученных травм погибла, 5-летняя девочка была доставлена в больницу.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительным данным, 60-летняя женщина с ребенком переходила дорогу в неустановленном месте. У 5-летней девочки предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.

Информация внесена в Журнал единого учета. Обстоятельства устанавливаются. В больнице травм, требующих госпитализации, у ребенка не обнаружили - девочку уже выписали.