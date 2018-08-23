Погибла женщина, пострадал ребенок - наезд на пешеходов на улице Новгородской

23 августа 2018 г. 8:14
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Накануне в 19-30 на улице Новгородской-58 автомобиль Nissan сбил переходивших дорогу женщину с ребенком. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, женщина от полученных травм погибла, 5-летняя девочка была доставлена в больницу. 

 

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительным данным, 60-летняя женщина с ребенком переходила дорогу в неустановленном месте. У 5-летней девочки предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. 

Информация внесена в Журнал единого учета. Обстоятельства устанавливаются. В больнице травм, требующих госпитализации, у ребенка не обнаружили - девочку уже выписали. 

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