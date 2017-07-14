Погоня со стрельбой на Алексеевке. Подробности

Выстрелы на парковке около супермаркета на Алексеевке прозвучали около половины восьмого вечера накануне. Сначала, рассказывает политолог Александр Романюк, оказавшийся невольным свидетелем происшествия, все больше напоминало какие-то бандитские разборки. Двое в штатском направили оружие на двоих других мужчин.

Александр Романюк, очевидец

Идет человек и тут второй подходит, наставляет пистолет на него. Смотрю. Потом через несколько секунд еще два идут. Один с бородой, а второй тоже с пистолетом. И вот они четыре стоят. Два с пистолетом, два под прицелом и что-то разговаривают

Но внезапно один из тех, кто был под прицелом, попытался бежать. А второй, с оружием, открыл огонь. Всего было сделано около шести выстрелов, убегающий получил ранение в ягодицу. И только после того как на место прибыла полиция, стало понятно, что все это было тщательно спланированной спецоперацией.

Как сообщает прокуратура, один из задержанных - двадцатишестилетний гражданин Российской Федерации. С 2014 года он находится в международном розыске за пособничество ИГИЛ. В 2016 он был задержан в Чернигове и ждал экстрадиции, но после того, как суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, мужчина подался в бега. И вот теперь был задержан в Харькове.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.

За даними Інтерполу, вказаний громадянин підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених статтею 205 та 208 кримінального кодексу Російської Федерації. Двісті п'ята - це терористичний акт, двісті восьма - це участь у збройних формуваннях

В настоящее время открыто криминальное производство по статье 342, части 2 криминального кодекса Украины "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов". Решается вопрос по поводу экстрадиции подозреваемого в Россию.