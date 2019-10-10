 

Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 27-летней женщины

10 октября 2019 г. 17:36
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Полиция проводит расследование по делу об изнасиловании 27-летней жительницы Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 октября в полицию обратилась жительница села Каменка Двуречанского района и заявила, что ее дочь изнасиловали.

Правоохранители установили, что в тот день в 17:00 27-летняя дочь заявительницы вместе со своим знакомым поехала в лес к озеру, расположенному в Двуречанском районе. 

После употребления спиртных напитков знакомый девушки, применив силу, изнасиловал ее.

26-летнего злоумышленника задержали по месту жительства.

Информацию по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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