Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 27-летней женщины

Полиция проводит расследование по делу об изнасиловании 27-летней жительницы Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 октября в полицию обратилась жительница села Каменка Двуречанского района и заявила, что ее дочь изнасиловали.

Правоохранители установили, что в тот день в 17:00 27-летняя дочь заявительницы вместе со своим знакомым поехала в лес к озеру, расположенному в Двуречанском районе.

После употребления спиртных напитков знакомый девушки, применив силу, изнасиловал ее.

26-летнего злоумышленника задержали по месту жительства.

Информацию по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.