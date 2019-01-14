Покушение на замдиректора «Харьковоблэнерго»: полиция составила фоторобот одного из нападавших

Двое неизвестных в масках, один с кирпичом, другой с ножом ждали заместителя гендиректора "Харьковоблэнерго" у его квартиры. Как только мужчина вышел из лифта, было около шестнадцати тридцати, злоумышленники набросились на него и нанесли несколько ударов по голове и многочисленных ранения ножом в грудную клетку и живот. А потом убежали по лестнице, через пожарный выход. По словам пресс-секретаря АК "Харьковоблэнерго" Владимира Скичко, пострадавший сейчас находится в реанимации.

Владимир Скичко, пресс-секретарь АК "Харьковоблэнерго"

Насколько нам известно, он в результате этого нападения получил несколько ножевых ранений и был доставлен в одну из городских больниц. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Я сразу хочу сказать, что в связи с тем, что на предприятии нет каких-то конфликтов, нет спорных таких ситуаций, поэтому мы не связываем непосредственно его текущей профессиональной деятельностью происшедшее.

Жители дома до сих пор не могут оправиться от шока. Рассказывают, что даже подумать не могли о том, что опасность может подстерегать в собственном подъезде. Еще больше их удивляет то, кого злоумышленники выбрали в качестве жертвы, ведь о соседе не могут сказать ничего плохого.

Виктор, местный житель

Ну, где он работал, мы не знаем, ну он такой высокий ростом, ну молодой, лет сорок где-то, всегда такой приветливый, всегда поздоровается. Всегда улыбался, ну такой, культурный был мужчина. Есть вернее. Он щас говорит в больнице лежит.

Майя, местный дворник

Он подошел, вроде бы вышел с лифта и подошел к своим дверям открывать и выскочили с этого, где у нас с хода, лестничной площадки. Сказали эти мне милиционеры, шо у масках двое выскочили и ударили его кирпичом по голове, а потом начали ножовые раны.

Впрочем, другие соседи уже не на камеру предполагают, что мужчину могли просто перепутать. И скорее всего с одним из жителей подъезда, которому уже несколько раз неизвестные поджигали автомобили. По информации полиции следователями открыто уголовное производство по статье покушение на убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц. Полицейским удалось составить фоторобот одного из злоумышленников. Пока идут следственные действия, правоохранители устанавливают все возможные мотивы преступления.