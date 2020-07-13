Потоп в Харькове. Автомобили уходят под воду

В Харькове после сильного ливня с грозой, затопило несколько улиц. Ливневки города не справляются с таким количеством осадков, и по факту в "реки" превратились даже центральные улицы и проспекты, такие как проспекты Гагарина, Науки и улицы Пушкинская и Шевченко.

Не лучше ситуация и на внутриквартальных дорогах.

Автомобилисты говорят, что в некоторых местах уровень воды доходил до капота, достигая нескольких десятков сантиметров.

Больше всего досталось водителям, которые в попытке проехать затопленные водой улицы - попросту заглохли.