Пожар, потоп и отключения электричества: что натворила непогода на Харьковщине

Настоящий потоп произошел вчера, 1 мая, в многоэтажке на Александровском проспекте.

Сильный дождь, который шел часами, наделал беды: через дырявую крышу и забитую дождевую канализацию вода попала к людям в квартиры и подъезд.

Артем вместе с семьей проживает на последнем - шестнадцатом этаже. Мужчина пришел домой после работы и увидел ужасную ситуацию.

Артем Кучук, житель дома

У меня двое детей, у меня по счетчикам вода текла, и неизвестно, что бы было, если вдруг, не дай бог, электричество пошло это всё в воду. Здесь было много людей, все были мокрые. Текла вода со всех щелей – с розеток, с включателей, выключателей, со всего! Люди, конечно, спасибо всем жильцам, которые пришли помогать, потому что здесь был кошмар.

На помощь пришли соседи и жители квартир даже с 10-го этажа. Вода лилась прямо на голову людям и достигала колена, говорят жители. Черпали и выливали - минимум три часа.

На звонки различные коммунальные учреждения не реагировали, поэтому люди остались один на один с бедой.

Они поднялись на технический этаж, чтобы понять, что стало причиной затопления. Оказалось, что дождевая канализация забита.

Артем Кучук, житель дома

Мы поднялись на техэтаж, на крышу, от которой ключа не было, через окно попытались вылезти туда. Литров сто воды только там вынули, то есть это было бы здесь всё. Мы там выливали воду и своими силами пытались прочистить ливневку. В окна - некуда девать было! В унитаз… Мы просто в это окно выливали её…

Вода дошла даже до тринадцатого этажа.

Андрей Рожук, житель дома

Я думал, что у меня тут тоже затоплено. Позвонил соседям, узнал, как у них, что там. Вода именно заходит туда - к ним. Но я проверил - у меня нет воды.

Утром коммунальные службы всё-таки приехали и почистили ливневую канализацию. Однако следующий ливень покажет, достаточно ли этих действий, чтобы ситуация не повторилась.

Но с сильным дождем не справились не только внутридомовые дождевые канализации, но и уличные.

В частности, пользователи соцсети сообщали о реках у Коммунального рынка на Новых домах и на Алексеевке, а на Павловом Поле - по улице Космической в ​​луже поселились даже утки.

Вроде бы из-за молнии флага лишился памятник освободителю Харькова, который находится на улице 23-го Августа.

В результате грозы произошел пожар в Красноградском районе. Там молния ударила в сено, которое быстро загорелось. Пострадавших нет.

Кроме того, из-за стихии без электричества остались жители Дергачевского района. Однако утром, сообщают в “Харьковоблэнерго”, все отключения были ликвидированы.

А в Лозовском районе прошел град.

По данным синоптиков, в ближайшие дни непогода отступит, но до жары еще далеко. Синоптики передают, что температура будет держаться в пределах 6-11 градусов, ожидаются дожди с грозами.