При строительстве Крымского моста произошло ЧП, есть погибший

В железнодорожном тоннеле на подъездах к Крымскому мосту произошел обвал. Под завалами оказались два человека.
Как сообщает Керчь.ФМ, одному из пострадавших удалось спастись, второй погиб.
Фирма-застройщик подтвердила гибель рабочего в тоннеле.
"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
По словам крымского блогера RoksolanaToday&Крым, это уже пятый человек, погибший при строительстве Крымского моста.
Около Багерово рухнул пешеходный переход, который проходил над железной дорогой
Один погибший
завалы разбирали сегодня
Официально информацию скрывают.Крымские "СМИ"молчат pic.twitter.com/2tj4rP9dQI
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 14, 2019