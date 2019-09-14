 

При строительстве Крымского моста произошло ЧП, есть погибший

14 сентября 2019 г. 14:10
Источник: УНИАН
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В железнодорожном тоннеле на подъездах к Крымскому мосту произошел обвал. Под завалами оказались два человека.

Как сообщает Керчь.ФМ, одному из пострадавших удалось спастись, второй погиб.

Фирма-застройщик подтвердила гибель рабочего в тоннеле.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По словам крымского блогера RoksolanaToday&Крым, это уже пятый человек, погибший при строительстве Крымского моста.
 

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