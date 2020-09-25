Разбой в центре Харькова: раненая женщина в больнице

Выстрелы в самом центре Харькова прозвучали около половины второго дня. Свидетели говорят, даже не поняли сначала, что это были именно выстрелы: больше походило на звук от взрыва петарды. Затем закричала женщина, а от помещения банка стремительно выехал автомобиль.

Позже в полиции сообщили, ограбили барышню, что вышла из финучреждения и села в свою машину, где ее ждал муж. Именно в тот момент неизвестный в медицинской маске, пригрозив супругам пистолетом, приказал отдать ему деньги. Однако женщина отказалась и получила пулю в плечо.

Эдуард Коваленко, начальник Шевченковского ОП

Вистрелив з вогнепальної зброї в невідому жінку та заволодів її автомобілем марки БМВ Х5. Після чого на місце події було одразу направлено слідчо-оперативну групу та введено план "Сирена".

Машину нашли почти сразу на соседней улице. Из нее, говорят в полиции, исчезли личные вещи и деньги. Раненая, а по данным, которые появились в сети, это харьковская предпринимательница, владеющая несколькими точками общественного питания, сейчас находится в больнице.

Полиция разыскивает нападавшего - по оперативной информации он был в синих джинсах, светлой майке и кепке.

Информацию о происшествии зарегистрировано в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.