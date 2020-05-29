Разлив соляной кислоты на трассе под Красноградом: полиция устанавливает обстоятельства столкновения двух фур

Сегодня в 15:00 на трассе Харьков-Красноград-Перещепино столкнулись две фуры: из полуприцепа одного из авто на дорогу вылилась соляная кислота.

Авария произошла в пяти километрах от поселка Наталино. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, по предварительной информации, водитель грузовика Mercedes во время обгона врезался в МАЗ, перевозивший 17 кубовых емкостей с раствором соляной кислоты. В результате столкновения были повреждены две емкости с соляной кислотой и их содержимое начало вытекать на проезжую часть.

На месте работала 43я Государственная пожарно-спасательная часть на автоцистерне и аварийно-спасательном автомобиле в составе семи спасателей. Также было задействовано специальное химическое подразделение аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Для нейтрализации и снижения концентрации паров соляной кислоты в воздухе спасатели распыляли воду. Был организован подвоз соды для нейтрализации разлитой кислоты.

В 18:20 разлив был ликвидирован, проведены замеры воздуха, превышения допустимой концентрации лаборатория не зафиксировала

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водителю Mercedes-Benz, врезавшемуся в МАЗ, 43 года. Информация зарегистрирована в Красноградском ОП. Обстоятельства устанавливаются.