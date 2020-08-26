"Рейдерский захват ТЦ "Барабашово". В Харькове неизвестные ночью пытались разгромить торговую точку

Сегодня около двух часов ночи контролер ТЦ "Барабашово" увидел, что к одному из торговых объектов съезжаются автомобили. Мужчина сразу сообщил об этом руководству.

контролер ТЦ "Барабашово"

Неизвестные люди приехали на легковых автомобилях. По 4 человека начали выходить из каждого автомобиля, в районе где-то 70 человек скопилось людей

Никак не комментируя свои действия молодые люди спортивного телосложения взяли в кольцо место проведения строительных работ и начали срезать несущие опоры торгового объекта газовым резаком. Предприниматели говорят, в результате этих повреждений могли пострадать люди, которые должны были приступить к работе сегодня утром.

Алексей Тарасенко, предприниматель ТЦ «Барабашово»

Три месяца назад был подпален, специально был подпал модуля на 10 магазинов. Сейчас идет восстановление этого модуля. То есть, эти люди окружили плотной толпой и завезли автоген и автогеном в нарушении всех норм в 2 часа ночи они начали срезать стойки этого объекта

На место вызвали полицию. Однако она ничем не помогла - в ситуацию не вмешивалась, личности нападавших не установила. На их замечания, говорят предприниматели, полиция ответила, что ведутся работы по сносу торговых объектов по распоряжению горсовета. При этом документов никто не предоставлял. Прекратить нападение удалось благодаря вмешательству самих предпринимателей. Недовольные такой реакцией полиции сегодня они провели пикет под стенами главка.

Руслан Гусейнов, предприниматель ТЦ «Барабашово»

Мы предполагаем, что это те же люди, которые были на беспорядках на "Авторынке". Ну, к сожалению, городские власти прибегают к помощи таких людей. Мы просим реакцию от полиции на эти события. Так продолжатся не может. Это приведет к массовым столкновениям, большому количеству пострадавших

В полиции ответили, в ситуации разбираются, а личности нападавших пока устанавливаются. Между тем, предприниматели узнали среди нападавших на новый магазин, молодых людей, которые участвовали в нападении на "Авторынок". Поэтому уверены, за этими действиями стоит мэрия. Она такими действиями расчищает место для строительства скандальной дороги через рынок.