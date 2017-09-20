Россия пустила поезда в обход Украины

20 сентября 2017 г. 17:41
Источник: Корреспондент
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Российские грузовые поезда начали курсировать по ветке железной дороги, построенной в обход Украины полтора месяца назад.

Российские железные дороги организовали регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка-Миллерово в обход Украины. Об этом в среду, 20 сентября.

Отмечается, что первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами.

По данным компании, "тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады".

Когда запустят пассажирские поезда, в пресс-службе не сообщили.

Напомним, в начале августа в России построили железную дорогу в обход Украины.
 

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