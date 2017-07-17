Ryanair в Украине: переговоры продолжаются

Глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что переговоры с авиакомпанией Ryanair не прекращались и в ближайшем будущем лоукостер начнет работу в Украине.

"Что касается переговоров, то они приостановили свои программы по Киеву и Львову. Это не означало прекращения переговоров. Прекращения переговоров нет", - сказал он.

"Более того, создание некого ажиотажа и нагнетания - это такая форма продолжения переговоров", - заявил глава аэропорта.

Рябикин также призвал всех относиться к этому процессу спокойно.

"Мы в процессе и все переговоры идут не за столом при личных встречах, а идут путем переписки и уточнения тех или иных позиций соглашения. Это ежедневный режим, наша работа и мы находимся в процессе обмена корреспонденцией", - отметил он.

"Я настроен очень оптимистично. Мы обязательно увидим Ryanair в ближайшем будущем. Это может быть в этом году, может в следующем. Но я не хочу фиксировать никакие сроки", - добавил глава аэропорта.

На вопрос о том, началась ли проверка аэропорта "Борисполь" представителями НАБУ, Рябикин ответил: "Мне об этом ничего неизвестно".

Напомним, после длительных переговоров, Ryanair остановил остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян спрогнозировал, что переговоры Ryanair о начале работы в Украине могут завершиться через несколько недель.