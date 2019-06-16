С начала войны почти тысяча гражданских погибли от мин - МинВОТ

16 июня 2019 г. 15:15
Источник: УНИАН
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С начала войны на Донбассе от взрывов мин погибли 977 гражданских, еще 1528 человек были ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По словам главы Министерства по оккупированным территориям Вадима Черныша, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирование которых может длиться десятилетиями, а постоянные обстрелы со стороны  незаконных вооруженных формирований осложняют эту ситуацию.

Пока же, отметил министр, следует обезопасить население и помочь пострадавшим. Первоочередными мерами являются, в частности, предупреждение местных жителей о наличие заминированных территорий, их маркировка и проведения учений, особенно среди детей и юношей

Черныш уточнил, что на проведение таких мероприятий в 2019 году государство впервые выделило министерству средства - 5 миллионов гривень.

 

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