С трудом говорил и еле стоял на ногах: в Харькове пьяный священник на авто пытался сбежать от полиции

Сначала ехал в довольно странной манере, а затем прямо на светофоре начал сдавать назад и ударил в бампер Лексус, который стоял позади. Так на своей странице в Фейсбуке пишет водитель пострадавшей машины о неприятной встрече на улице Клочковской.

Водитель Лексуса (запись в Фейсбук)

Самое смешное, что оно ехало передо мной совершенно не адекватно. Два квартала, и я звонил копам, чтоб его тормознули. Он ударил меня прямо время разговора со «102»

Фольксваген не остановился, а стал уезжать с места происшествия в сторону поселка Малая Даниловка. После погони уже на Кольцевом мосту в сторону Золочева патрульным удалось задержать водителя. От мужчины было слышно резкий запах алкоголя, также он еле стоял на ногах.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

У с.м.т Мала Данілівка було зупинено автомобіль схожий за орієнтуванням. Автомобіль мав ознаки ДТП. У ході спілкування з водієм у нього було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу «Драгер», а також у лікаря нарколога водій відмовився в присутності двох свідків

Сразу после аварии в соцсетях начала появляться информация, что нетрезвый водитель Фольксваген Пассат - протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата. Согласно официальному сайту Харьковской епархии, 55-летний Богдан Иванчук является настоятелем храма в Золочеве. По словам пресс-секретаря Харьковской епархии, Вячеслава Потапова, в ДТП действительно попал их священник. Меру наказания ему определит архиерей после разговора с священнослужителем. Поэтому, пока этого не произошло вопрос находится на стадии рассмотрения. Службы в церкви пока не проводятся. Между тем, в полиции на мужчину составили сразу несколько административных материалов.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

За статею 124 КУпАП, а саме - скоєння дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Частина 1 статті 130 КУпАП, а саме - відмова від огляду на стан сп’яніння, а також за статтею 122 прим 4 - залишення місця ДТП

В дальнейшем материалы по ДТП будут переданы в суд.

А вот продолжит ли свою деятельность священник в Золочевском храме будет решать архиерей. Если случай квалифицируют как серьезный - будет созвана соответствующая комиссия. За совершение аварии и вождение в нетрезвом виде мужчину могут отстранить от богослужений.