Сгорел в собственном доме: на Харьковщине во время пожара погиб мужчина

Вчера, 7 июня, в 22:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного дома, что находится в селе Старая Покровка Чугуевского района.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, к месту вызова было направлено отделение 50-й пожарно-спасательной части. Пожарные выяснили, что огнем почти полностью был охвачен жилой дом. Площадь пожара составила около 50 кв.м. Во время проведения разведки они обнаружили тело владельца дома. Мужчина 1954 года рождения был мертв.

В 02:30 пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения выясняется.